Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman-Kahta kara yolu 5. kilometresinde, Mazlum Ç. idaresindeki 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Ö'nün kullandığı 02 ABG 402 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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