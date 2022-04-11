Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de polisler şehitliği ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Niğde Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler katıldı.
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