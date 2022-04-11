İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla "Görev Bende" gönüllülük programında çalışmalara başlandığı belirtildi.

Program kapsamında, tütünle mücadele de görev almak isteyen gönüllülere etkili iletişim, tütün ürünü kullanımının zararları ve bırakmanın yararları, pasif içicilik, sigara bırakma hizmetleri gibi konularda eğitimlerin sürdüğü anımsatılan açıklamada, yüz yüzenin yanı sıra sosyal medyada da yapılan çalışmalara gönüllülerden destek vermeleri istendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gönüllülük programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar, öğrenci yurtları ve kütüphaneler ile Kırşehir Kent Konseyi ile organize edilen stantlarda vatandaşlara eğitimler verildi." ifadeleri kullanıldı.