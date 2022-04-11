Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şifa Köprülü kavşakta, Miktad B.’nin kullandığı 50 EU 509 hafif ticari araçla Mustafa A.’nın kullandığı 40 LB 911 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112’ye ihbarda bulundu.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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