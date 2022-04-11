Gümüşhane Polis Evi'ndeki iftara Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

İftar öncesinde şehitler için dua edildi, Gümüşhaneli şehit polislerin isimleri sinevizyon gösterisiyle ekrana yansıtıldı.

Vali Taşbilek, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının ramazan ayını kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177 yıllık bir teşkilat olduğunu dile getiren Taşbilek, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, milletin canının malının emanet edildiği, canı pahasına onu korumakla görevlendirilmiş bu uğurda fedakarca hizmet eden değerli kardeşlerimizin bulunduğu bir teşkilat. Ben bu vesile ile öncelikli olarak Gümüşhaneli olup da vatan millet davasına şehit olan değerli polislerimizi, değerli askerlerimizi bütün vatan evlatlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ayrıca devletimizin birliği ve beraberliği uğuruna mücadele ederken gözünü kırpmadan şehadete yürüyen bütün aziz şehitlerimizi de sizlerin huzurunda saygıyla minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Hepiniz bu milletin, memleketin üzerinde en fazla hak sahibi insanlarsınız. Şehit ve gazi ailelerisiniz, bizim başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz. Her daim devlet olarak hizmetinizdeyiz."

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler ile protokol üyelerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Bayram Gale, müdürlük binasındaki programda gazetecilere, her şeyden önce huzurun ve güvenliğin teminatı polislerin teşkilatının kuruluşunun 177'nci yılında şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise 177 yıl önce kurulan başarılı bir teşkilatın mensupları ile iftar vesilesiyle buluştuklarını belirterek, bu vesileyle şehit aileleri ve gazilerle de bu iftarı yapmanın iki kat daha anlamlı olduğunu vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de ramazan ayı vesilesiyle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.