Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
10-17 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin, 5 kilo 433 gram esrar, 695,68 gram sentetik uyuşturucu, 5,7 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 44 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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