Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlıların ev ve üst aramalarında 206,3 gram sentetik uyuşturucu, 1,09 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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