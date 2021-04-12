Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de yasağa rağmen avlananlara ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Edirne'de, av sezonu dışında avcılık yapan 3 kişiye idari ceza uyguladı, tüfeklerine el koydu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine kaçak avcılık yapan kişilere yönelik jandarma ekipleriyle arama gerçekleştirdi.
Yapılan arama sonrası tespit edilen 3 kişiye av sezonu dışında avcılık yapmalarından dolayı idari ceza uygulandı.
Kaçak avcılık yapan kişilerin takozsuz tüfeklerine de el kondu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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