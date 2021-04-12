Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 6 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimler ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.
Karın beyaz örtüyle kapladığı cadde ve sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu.
Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının trafik akışını aksatmaması için önlem aldı.
Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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