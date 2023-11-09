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Güncel
AA 09.11.2023 18:02

Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için yürüyüş düzenledi.

Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

Osmanlı Medeniyeti Kulübü ile Akil Gençler Kulübü üyeleri, Filistin'e destek amacıyla üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'in bahçesinde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, yürüyüşte İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan OKÜ Akil Gençler Kulüp Başkanı Abdulsamet Demez, Gazze'de tarihin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Demez, Gazze'deki saldırılarda en temel insan haklarının hiçe sayıldığını belirterek "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe adını bir kez daha kara lekeyle yazdırmıştır." dedi.

Öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.

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