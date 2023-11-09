Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.11.2023 17:38

Eskişehir'deki tefecilik ve suç örgütü operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen tefecilik ve suç örgütü operasyonunda 66 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'deki tefecilik ve suç örgütü operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 3 zanlının baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri ve zorla paralarını aldıkları duyumu üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin araştırması sonucunda şüphelilerin söz konusu yöntemlerle 66 kişiyi yaklaşık 600 milyon lira tutarında mağdur ettikleri belirlendi.

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 7 bin 950 lira, 14 mağdura ait tapu senedi, 13 boş senet, 2 av tüfeği, 6 adet 9 milimetre çapında fişek, 5 cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Yalova'da okuma yazma bilmeyen kadınlar açılan kurslara yoğun talep gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Gazze'ye saldırılara her gün 4 saat ara verilecek
18:38
Depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu
18:27
Aranan 2 FETÖ'cü Şanlıurfa'da yakalandı
17:44
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut: Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyorlar
17:40
Filistin Maliye Bakanlığı: İsrail, vergi gelirlerinin çoğunu kesti, biz de almayı reddettik
17:34
Hatay'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
FOTO FOKUS
Gazze'de baba ve oğlu yerde yan yana tedavi oldu: Ben babamla ölüme giderim
Gazze'de baba ve oğlu yerde yan yana tedavi oldu: Ben babamla ölüme giderim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ