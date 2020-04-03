İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini asker olarak tanıtan kişilerin belirttikleri yere 4 bilezik bıraktığı yönündeki ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Müştekinin bilezikleri bıraktığı noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen polis, zanlıların K.C. (25), B.K. (18) ve E.C. olduğunu tespit etti.

Adana'daki ikametlerine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Düziçi'ne getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olaya karıştığı ileri sürülen 1 şüphelinin ise arandığı bildirildi.