İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, 7/24 çalışma yapıyor. Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, görevlileri ziyaret ederek, başarı diledi. Selçuk, görevlilere, ilçenin yöresel ürünleri olan hünnap ve elmanın yanı sıra baklava ikram etti.