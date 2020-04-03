Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,yaptığı yazılı açıklamada, Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitimi sınıflarında 3 boyutlu yazıcılarla başlanan siperlikli maske üretiminin, belediyenin eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerce sürdürüldüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Uysal, "Fark ettik ki yüz koruyucu siperlikli maske ihtiyacı da çok yoğun. Hep beraber bütün öğretmenlerimiz ile belediyemiz bünyesinde bulunan eğitimci arkadaşlarımızla üretime giriştik ve o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Günlük üretimde 2 bin 500'ü yakaladık 3 bine doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.