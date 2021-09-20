Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Oluklukuçur köyü Ada mevkiindeki tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Bir helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
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