Keleş ve Demirbaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette gazilere plaket ile çeşitli hediyeler verildi.

Keleş, gazilerin bu anlamlı gününü kutladığını belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden gaziler, Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Caner Koca ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Feyyaz Ayyılmaz da yer aldı.