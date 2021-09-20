Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'ndeki şenlik üç gün sürdü.

Şenlikte 45 atölye çalışması, söyleşi, bilim gösterileri, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve tematik atölye çalışmalarının yanı sıra randevulu atölyeler, mutluluk atölyesi, "Ritmimizi keşfedelim", engelden kaçan robot, yıldız avcıları, "Ekibimle proje planlıyorum" gibi etkinlikler yer aldı.

Bilim meraklılarının ilgisini çekecek hemen her konunun yer aldığı bilim şenliğine yaklaşık 8 bin kişi katılırken, pek çok faaliyet katılımcılarla gerçekleştirildi.

3 gün süren 5. Bilim Şenliği etkinliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklendi.