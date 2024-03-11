Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi uzun mezarlık mevkisinde meydana geldi.

Ç.İ.P. ile Okan Onaylı, K.Y. ve H.İ. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.İ.P., av tüfeğiyle Okan Onaylı, K.Y. ve H.İ.'ye ateş açtı, ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda ağır yaralanan Okan Onaylı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı K.Y. ve H.İ.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ediliyor.

Kaçan zanlı Ç.İ.P. ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.