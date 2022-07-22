Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde seyreden otomobil uçuruma devrildi. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ercan Şimşekçi idaresindeki otomobil, Yeşilyayla köyü Kayseri yaylası mevkiinde uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.
Ekipler Şimşekçi'nin öldüğünü belirledi.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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