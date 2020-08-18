Vali Erdinç Yılmaz, Kırmıtlı köyünde gerçekleştirilen mısır hasadına katılarak bereketli bir sezon olmasını temenni etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut da geçen yıla göre rekoltede yüzde 10 verim artışı beklendiğini söyledi.

Osmaniye'de bu yıl 357 bin 446 dekar alanda mısır ekimi yapıldığını ifade eden Bulut, dekara 1 ton 250 kilogram verim almayı hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra Vali Yılmaz, biçerdöverle ilk mısır hasadını gerçekleştirdi.