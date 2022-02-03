Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği Osmaniye için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'ne göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Sağanak, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Fırtına bu gece etkisini kaybedecek
Doğu Akdeniz'de devam eden fırtınanın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 km kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi ve gece saatlerine kadar Hatay kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile kuzey kesimlerde güneyli ve doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Etiketler: Buzlanma Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Osmaniye
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