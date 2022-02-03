Muş'ta kar yağışı etkili oldu, tipi ve fırtınanın etkisi devam ediyor. Kentte karla mücadele çalışması yapan il özel idaresi kar kaplanları, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı bölgelerde zorlu çalışma yürütüyor.

10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, karlı dağları aşarak köylere ulaşım sağlamaya çalışıyor.

Zaman zaman yol çizgisinden aşağı düşen iş makineleri, bulundukları yerden güçlükle çıkarılarak çalışmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çığ tehlikesi var

Ekipler 1 kilometrelik yolu 2 saatte zorlukla aşıyor. Çığ tehlikesi olan bölgede kar kütleleri zaman zaman iş makinesinin üzerine düşüyor.

Tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri temizlemeye çalışan ekipler 7/24 esasına göre çalışıyor.