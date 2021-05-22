Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 31 bin 400 lira ceza verildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 31 bin 400 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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