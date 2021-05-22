Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 31 bin 400 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.