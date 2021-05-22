Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700, maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 lira ceza kesildi.
Ekipler, 1825 iş yeri ile 70 toplu taşıma aracını denetleyerek, 7 iş yeri ile 6 toplu taşıma aracı hakkında işlem yaptı.
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