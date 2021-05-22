Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Göllü Bağları mevkisinde Çağrı K.'nın kullandığı motosiklet, Hayati H. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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