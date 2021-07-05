Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.
Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında "fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sorucu saklandığı evde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B. cezaevine gönderildi.
Etiketler: Osmaniye Jandarma Genel Komutanlığı
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