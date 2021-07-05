Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tuzla'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Yonca sapağında Mehmet S'nin (30) kullandığı 34 FF 6881 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Mehmet S., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından devrilen beton mikserini kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
Son Haberler
- 12:58
- 12:45
- 12:40
- 12:43
- 12:45
Sıradaki Haber
Evlerini karavana yükleyen çift Türkiye turu yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz