Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde 35'i kadın 55 katılımcının yer aldığı etkinlikte 13 kilometrelik parkuru katılımcılar 6 saatte yürüdü.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yücel Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumanlı Yaylasında sonbaharda çok güzel görüntüler oluştuğunu, çok sayıda kişinin bu aylarda fotoğraf çekme, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler için buraya geldiğini belirtti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Yoğun bir katılımla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Faaliyetimize erkeklerin de katılması bizim için onur verici. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir diyoruz. Herkesi kadına, analarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.