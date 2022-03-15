Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf. AA]
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde telefon satan bir iş yerinden 6 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce kimliği tespit edilerek gözaltına alınan S.G. (27), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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