Milli Eğitim Bakanlığının atık malzemelerin geri dönüşümü ile her ile en az bir kütüphane yapma hedefine uygun olarak, Gölyaka Halk Eğitim Merkezi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

`Sıfır Atık` Projesi ve `Kütüphanesiz Okul Kalmayacak` projeleri birlikte hayat buldu.

Kütüphane kurmak için toplanan atık malzemeler atölyelerde kursiyerler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı.

Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri `Sıfır Atık` projesi kapsamında dönüşümü sağlanarak masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale geldi. Sıfır Atık Kütüphanesinin açılışı Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Gölyaka Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Hayat Boyu Öğrenme hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Yasemin Çağır'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.