Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bandırma’da şehiriçi ulaşım fiyatları arttı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehir içinde ulaşım fiyatları değişti.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehir içinde ulaşım fiyatları değişti. Artan akaryakıt fiyatları nedeni ile Bandırma içi ulaşım fiyatları değişti.
Yeni fiyatlar 15 Mart gününden geçerli olacak. Belirlenen yeni fiyatlandırmaya gören Ulaşım AŞ araçlarında ücretler öğrenci için 4 TL, Kartlı binişler için 6 TL, kartsız binişler için de 6,75 TL oldu.
Paşabayır, Paşakent ve Pasakonak hatlarında ise ücretler 6 TL olarak belirlendi. 65 yaş üstü binişlerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
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