Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de huzur operasyonu
Osmaniye'de son 1 haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 103 kişiden 7’si tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son 1 haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.
Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 2’si av tüfeği 9’u tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirildi.
Kent genelindeki operasyonlarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 10 adet şarjör, 63 adet 9.19mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 110 adet uyuşturucu hap, 12,16 gram metamfetamin, 22,73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 103 kişiden 7’si tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Osmaniye Uyuşturucu
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