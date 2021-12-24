Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de hırsızlık zanlıları tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaattan malzeme, 2 iş yerinden çeşitli eşyalar ve bisiklet hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği zanlılar E.A., T.C. ve A.B.'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlıklar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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