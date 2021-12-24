Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaattan malzeme, 2 iş yerinden çeşitli eşyalar ve bisiklet hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği zanlılar E.A., T.C. ve A.B.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlıklar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.