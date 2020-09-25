Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde ikamet eden A.İ.A'nın evinde uyuşturucu imal ederek sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ev ile bahçesinde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar ile 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli A.İ.A, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.