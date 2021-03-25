Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli polis timleri şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlar kapsamında suçlulara göz açtırmadı.

Çok sayıda silah, çalıntı araç ve uyuşturucu madde ele geçiren ekipler çeşitli suçlardan aranan 22 şahsıda yakaladı.

Uygulama ve operasyonlar kapsamında yapılan araç, ev ve üst aramalarında, 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 205 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 146 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 213,85 gram bonzai, 27,83 gram metamfetamin, 6.91 gram esrar, 0,84 gram eroin ile 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet ile 5 adet plakasız motosiklet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 102 bin 85 lira da trafik cezası uygulandı.

