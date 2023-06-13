Osmaniye'de çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 200 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3 adet tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 tüfek fişeği, 3 adet motosiklet, 7.55 gr uyuşturucu madde, 46.74 gr esrar, 1 adet tablo ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 21 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.