Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir köy ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Selimiye köyü ile Esenevler Mahallesi 15551 sokakta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köy ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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