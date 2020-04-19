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Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mecidiye köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giri ş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Osmaniye koronavirüsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:18
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