Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 06:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Karkın Mahallesi'nde İlyas Kütük (56) ile akrabası Süleyman C. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C, üzerindeki tabancayla Kütük'e ateş etti.
Yaralanan Kütük, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Osmaniye
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