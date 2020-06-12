Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 gün önce kaybolan 74 yaşındaki kadına ulaşıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alınan bilgiye göre, 9 Haziran'da ayrıldığı Hacıçolaklar Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Emine Çolakerol için AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışması sonuç verdi.
Evinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Dikenli mevkisinde bulunan Çolakerol, sağlık kontrolü için Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.
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