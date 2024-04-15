Osmaniye'de 134 yıllık camii restore ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası, Osmaniye’de 267 camiden 115’i yıkıldı.

Şehir merkezindeki tarihi özelliğe sahip ve Büyük Cami olarak bilinen Envar-ül Hamit Camisi de hasar gördü.

Cevdet Sunay Caddesi’nde, 1890 yılında 4 bin metrekare alan üzerine kurulan 3 bin kişi kapasiteli, taş duvar örmeli ve beton çatılı caminin minaresi tamamen yıkılırken, alanı içerisinde bulunan müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik de hasar gördü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremde hasar gören ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı kontrollüğünde restorasyon çalışmaları yapılan Envar-ul Hamit Camisi'nde incelemelerde bulundu.

"Camimiz aslına uygun bir şekilde inşa edilecek"

Vali Yılmaz, "Tarihi Envar-ül Hamit Camimiz 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördü, duvarlarında yıkılmalar oldu, minaresinde büyük bir zarar oluştu. Ama şu an da onarımı devam ediyor. Camimiz aslına uygun bir şekilde inşa edilecek ve güçlendirilecek. Vatandaşlarımızın hizmetine bir an evvel sunulması için de gayretle çalışmalar devam etmektedir" dedi.