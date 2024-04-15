Ordu'da cenaze yolunda kaza: 7 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi Akdeniz-Karadeniz yolunda gerçekleşen kazada, Veysel B. adlı sürücü, cenazeye gitmek için kullandığı hafif ticari aracıyla Mehmet K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkışanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile her iki araçta bulunan toplam 3 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.