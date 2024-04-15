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Güncel
İHA 15.04.2024 16:14

Ordu'da cenaze yolunda kaza: 7 yaralı

Ordu'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Ordu'da cenaze yolunda kaza: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi Akdeniz-Karadeniz yolunda gerçekleşen kazada, Veysel B. adlı sürücü, cenazeye gitmek için kullandığı hafif ticari aracıyla Mehmet K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu.

Ordu'da cenaze yolunda kaza: 7 yaralı

Ordu'da cenaze yolunda kaza: 7 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkışanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile her iki araçta bulunan toplam 3 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Ordu Trafik Kazası
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