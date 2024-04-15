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Güncel
AA 15.04.2024 15:25

Düzce'de kaza: 5 yaralı

Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düzce'de kaza: 5 yaralı

Yığılca istikametinde seyreden C.K. idaresindeki panelvan ile karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı otomobil, Düzce-Yığılca kara yolunun Çiftlik köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan V.K, R.Ş. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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