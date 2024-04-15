Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.04.2024 15:48

Iğdır'da uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Iğdır'da köy evinde uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaktepe köyünde uyuşturucu imalatı ve ticareti ile ilaç kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde köye düzenlenen operasyonda, kullanılmayan bir binada yapılan aramada binanın farklı bölgelerinde gizlenmiş 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Şüphelilerin yanlarındaki çantalarda 521 kaçak botoks ilacı ve 450 uyuşturucu ile uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Piskoposa ayin sırasında kalemli saldırı
16:45
Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
16:38
Saffet Sancaklı MHP'ye döndü
16:24
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
16:15
2024'te 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek
16:05
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı
Fransa’da evsizler Seine Nehri kıyısında çadırlarda yaşamını sürdürüyor
Fransa’da evsizler Seine Nehri kıyısında çadırlarda yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ