Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.04.2024 15:55

Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde av yasağı dün gece itibariyle başlamasının ardından Trabzon'da balıkçı tezgahlarında bugün ağırlıklı olarak kültür balıkları yer aldı.

Denizlerde av yasağı başladı
[Fotograf: İHA]

Trabzon balık halinde satışa sunulan somon, alabalık, midye, levrek, istiridye, karagöz, kalkan balığı ve levrek gibi balıklarının fiyatı, Ramazan ayı öncesine göre pek değişiklik göstermezken, balıkçı esnafları bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balık çeşitlerini satacak.

"İstavritin kilosu 50 TL"

Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, kültür balıklarının fiyatlarında pek değişiklik olmadığını söyleyerek "Dün gece itibariyle av yasağı başladı. Şu anda tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları mevcut. Ara sıra kıyı balıkçıların getirdiği istavritler var. Bu gün istavritin kilosu 50 TL, bu fiyat vatandaşımızı yanıltmasın. Yarından sonra bu fiyat 100-150 TL arası değişecek. Kültür balıklarında fiyatlarımız alabalık 140 TL, çupra 200-250 TL, levrek de hemen hemen aynı somon 100-150 TL. Bundan sonra artık kıyı balıkçıların getireceği mezgit, istavrit, barbun gibi balıklara bakacağız. Onlarında fiyatları sezondaki gibi olmaz. Kültür balıklarının fiyatı sezondaki gibi hiç değişmedi hemen hemen aynı. Yani sezon bitti fiyatları yukarı çekelim hesabı yok. Ramazan öncesi fiyatı ne ise şu anda da fiyatları güncel o şekilde devam ediyor" dedi.

"Artık deniz balığı daha pahalı olur"

Av yasağının başlamasıyla bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balık çeşitlerini satacaklarını söyleyen balıkçı esnaflarından Emin Avcı da "Şu anda tezgahlarımızda çupra, Levrek, somon, alabalık var. Levrek 250 TL, çupra 250 TL, somon 150 TL, alabalık 140 TL. Yasak öncesi de fiyatlarımız hemen hemen aynı şu an fiyatlarda değişiklik yok. Bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız. Dolayısıyla deniz balıklarının fiyatı pahalı olur örneğin 50 TL ise 100 TL olur. Şuanda kültür balıklarını satıyoruz" diye konuştu. 

ETİKETLER
Balıkçılık Trabzon
Sıradaki Haber
Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:21
Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davası New York'ta başladı
18:14
Gaziantep'te yakalanan PKK'lı tutuklandı
18:10
Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
18:01
İzmir’de piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi
17:30
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu
17:07
UNRWA İspanya Direktörü: İsrail Refah'ı işgal ederse daha büyük bir katliam olur
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ