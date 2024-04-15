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Güncel
AA 15.04.2024 15:59

Kuşadası'nda 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Kuşadası'nda 25 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı sahilinde şüpheli bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 25 yabancı uyrukluyu yakaladı, insan kaçakçısı oldukları suçlamasıyla A.B, M.A ve F.M ise gözaltına alındı.

Bölgede arama yapan ekipler, suçta kullanılacağı değerlendirilen 2 bot ve tekne motoru geçirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

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