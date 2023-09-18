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Güncel
İHA 18.09.2023 15:33

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 5 kişi tutuklandı

Osmaniye'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 19 kişiden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 5 kişi tutuklandı

Osmaniye, Yunus Emre Mahallesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Kaplancı (44) hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise kavgada kullanılan 6 tabanca, 1 av tüfeği ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 5'i de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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