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Güncel
AA 18.09.2023 14:59

Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Kırşehir'de okul çevresi ve servislere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri amacıyla kent genelinde denetimler sürdürülüyor.

Emniyet ekiplerince 1120 kişi, 135 okul çevresi, 17 metruk bina, 11 internet kafe, 9 oyun salonu, 36 kahvehane ve kafe, 43 büfe, 62 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde 132 okul servis aracı kontrol edilerek, 21 araca idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince ise 750 kişi, 17 iş yeri, 13 metruk bina denetlendi, incelenen 38 servis aracından 4'üne idari para cezası kesildi.

Öte yandan kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

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