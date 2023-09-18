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Güncel
İHA 18.09.2023 15:11

Kayseri’de balığa ilgi yoğun

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıklar tezgahlarda yerini alırken, Kayseri’de beklenenden düşük fiyatlarla gelen hamsilere ilgi yoğun oldu.

Kayseri’de balığa ilgi yoğun
[Fotograf: İHA]

15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkların güzel fiyatlara geldiğini söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, “Tezgahlara su ürünleri gelmeye başladı. Bu sene inşallah bereketli olacak. Fiyatlar da yavaş yavaş oturmaya başladı. Ürünler şu anda çok güzel fiyatlara geldi. Hamsi önceki yıllara bakarak biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor. Hamside büyüklük en çok 15 santimetre olduğundan dolayı fazla büyüme söz konusu olmuyor. Zaten fazla büyümesi değil, fazla taze olması önemli. Önemli olan boyu değil tazeliği. 50 TL’den başlayan fiyatlarla balık satıyoruz. Hamsi ve istavrit şu anda en ekonomik balıkların başında geliyor. Daha sonra uskumru, kefal var. Çupra çıkıyor. Levrek aynı şekilde. Diğer balıklar da mevcut. Bunlar yetiştirme balıkları. Türkiye’de yetiştirilmesi yapılan ve dünya ülkelerine gönderilen birçok balığımız var. O konuda bayağı bir zenginiz. Somon, alabalık, çupra ve levrek şu anda dünya üzerinde söz sahibi olan balıklar" dedi.

Kayseri’de balığa ilgi yoğun

Balığın bereketli olmasının fiyatlara yansıdığını dile getiren Akçakaya, “Geçen yıl sattığımız fiyatın aynısına şu anda hamsi ve istavrit satıyoruz. Hatta daha ucuzuna da satıyoruz diyebiliriz. Enflasyon bu sene hamsi ve istavrite hiç uğramadı. Çünkü balıklar bayağı bereketli olacak gibi gözüküyor. Şu anda gördüğünüz gibi birçok deniz mahsulü tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlar da 3 aşağı 5 yukarı belli olmaya başladı” şeklinde konuştu.

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Kayseri Hamsi
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