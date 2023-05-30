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Güncel
AA 30.05.2023 13:41

Osmaniye merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katılan ve Türkiye'de eylem yapmak için yasa dışı yollarla ülkeye girerek kamufle bir hayat sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, Adana, Şırnak ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Osmaniye PKK/KCK
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